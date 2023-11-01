Nevşehir'de 7 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Nevşehir'de çeşitli suçlardan haklarında idari işlem yapılan 7 düzensiz göçmenin sınır dışı edileceği bildirildi.
Nevşehir'de çeşitli suçlardan haklarında idari işlem yapılan 7 düzensiz göçmenin sınır dışı edileceği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmada yakalanan 7 düzensiz göçmen hakkında çeşitli suçlardan idari işlem uygulandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.