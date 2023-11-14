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        NEVÜ Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun yeni binası açıldı

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun yeni hizmet binası törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:51 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:01
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        NEVÜ Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun yeni binası açıldı
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun yeni hizmet binası törenle açıldı.

        NEVÜ'nün Hacıbektaş ilçesindeki yerleşkesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerinin kurulduğu günden beri gelişerek büyümeye devam ettiğini söyledi.

        Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Aktekin, şöyle konuştu:

        "Üniversitemize adını veren Hünkar Hacı Bektaş Veli, Anadolu'nun entelektüel, manevi ve kültürel gelişimine büyük katkıları bulunan değerli şahsiyetlerimizdendir. Hoca Ahmed Yesevi, Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli, bize insanın en temel değer olduğunu öğretiyor. Tarihi ve doğası ile Hacı Bektaş Veli gibi manevi değere sahip bir şehirde bulunuyorsunuz. O yüzden buranın ve bulunduğunuz şehirlerin değerini iyi tanıyıp öğrenin. Çünkü bizler insanlığın gelişim çizgisinde büyük bir medeniyetin evlatlarıyız."

        Törende, Hacıbektaş Kaymakamı Abdulkadir Nar ile Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok da konuşmaya yaptı.

        Ardından kurdele keserek binanın açılışını yapan davetliler, okulu gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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