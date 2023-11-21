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        Nevşehir'den kısa kısa

        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Cevher Dudayev ile Esentepe mahallelerinde ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:02
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        Nevşehir'den kısa kısa
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        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Cevher Dudayev ile Esentepe mahallelerinde ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savran, ziyaret ettiği semtlerde esnaf ve vatandaşla sohbet edip, talep ve önerileri dinledi.

        Evlerine konuk olduğu vatandaşlarla da görüşen Savran, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kentin imkanlarını artırabilmek için çaba harcadıklarını belirten Savran, "Kısa sürede şehrimizin her bir yanına önemli hizmetler kazandırdık. Ulaşımdan alt yapıya, kentsel dönüşümden yeşil alana, eğitim projelerinden kültür, sanat ve spora kadar her alanda şehrimizi geliştirmenin ve bu şehirde yaşayanların huzur ve mutluluğunu artırmanın gayretinde olduk." dedi.

        - Nevşehir'de çiftçiye organik gübre desteği sağlandı

        Nevşehir'in çeşitli belde ve köylerindeki çiftçilere organik gübre desteği yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Organik üretelim, sağlıklı tüketelim" projesi kapsamında 24 üreticiye organik gübre desteği verildi.

        Merkeze bağlı Sulusaray ve Çat beldeleri ile Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde 900 dekar alanda üretim yapan 24 çiftçi ile yürütülen proje kapsamında, gübre desteği sağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, sofrada güvenilir gıdanın tüketilmesi amacıyla organik tarım yapan üreticilere destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

        - Öğretmenler arası masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Nevşehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kentte görev yapan öğretmenlerin katılımıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Nevşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış müsabakasına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenlerin gününün kutladı.

        Etkinliğin keyifli olmasını dileyen Yazıcı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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