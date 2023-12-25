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        Nevşehir'de cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, hakkında cinayetten 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:37
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        Nevşehir'de cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, hakkında cinayetten 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmek" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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