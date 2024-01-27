Jeotermal seranın domatesleri Hollanda'ya gönderiliyor BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in şifa dağıtan kaplıcaları ile bilinen Kozaklı ilçesinde, jeotermal sudan faydalanılarak kurulan seralarda üretilen domatesler, başta dünyanın önde gelen tarım ülkesi Hollanda olmak üzere Avrupa'ya ihraç ediliyor.

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in şifa dağıtan kaplıcaları ile bilinen Kozaklı ilçesinde, jeotermal sudan faydalanılarak kurulan seralarda üretilen domatesler, başta dünyanın önde gelen tarım ülkesi Hollanda olmak üzere Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Yer yüzeyine 90 derece sıcaklıkta saniyede 300 litre debiyle çıkarılan su, çok sayıdaki tesiste şifa kaynağı olarak sunulurken, ilçedeki binaların ısıtması ve seracılık faaliyetlerinde de kullanılıyor.

Sektörün en önemli gider kalemlerinden enerji maliyetinin minimuma düşürülmesini sağlayan jeotermal suyun ısısı ile ilçenin farklı noktalarındaki 250 bin metrekare serada domates yetiştiriliyor.

Seralarda üretilen yıllık yaklaşık 15 bin ton domatesin 7 bin 500 tonu dünyanın en büyük tarım ülkelerinden Hollanda'ya ihraç ediliyor, 7 bin 500 tonu ise yurt içinde ve Avrupa ülkelerinde alıcı buluyor.

Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, AA muhabirine, ilçede şifalı suyun 1994 yılından beri ısıtmada 2010 yılından itibaren de seracılıkta kullanıldığını belirtti.

İlk yıllarda küçük çaplı yapılan seracılığın son dönemde profesyonel firmalarca kapsamının genişletildiğini anlatan Kabukçuoğlu, belediyeye yeni başvuruların da sürdüğünü kaydetti.

- "Dünyayı besleyen Hollanda'ya domates ihraç ediliyor"

Rekolte, lezzet ve aroma bakımından zengin domatesin ilçelerinden Avrupa'ya ihraç ediliyor olmasının heyecan verici olduğunu dile getiren Kabukçuoğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizde bugün dünyanın çeşitli yerlerine ihracat yaptığımız ve Türkiye'nin en kaliteli domatesini ürettiğimiz seralarımız mevcut. Seralarımızda üretilen domatesler tarımda dünyayı besleyen Hollanda'ya ihraç edilmekte, biz bununla gurur duyuyoruz. Dünyayı besleyen bir ülkeye Türkiye'nin nadide bir ilçesinden salkım domatesin ihraç edilmesi bizleri gururlu ve mutlu hissettiriyor. Hollanda'daki seralar doğal gaz ile ısıtılıyor. Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı enerji ambargosu sebebiyle doğal gaz arzı yeterince sağlanamıyor. Dolayısıyla oradaki üretim maliyetleri artmış durumda. Şu an yoğun şekilde ülkemizden domates talepleri var. Önceden ilçemizden sadece Almanya ve İngiltere'ye ihracat yapılırken bugün dekar başı ortalama 60-65 ton kapasite ile üretilen domateslerimiz dünyayı besleyen Hollanda'ya da ihraç edilmektedir."

- Seralarda kadın istihdamı fazla

Belediye olarak kısa vadede sera alanlarını 600 bin metrekareye yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Kabukçuoğlu, sektörün ilçedeki istihdama da büyük katkı sunduğunu söyledi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre 2023 itibarıyla 6 bin 650 olan ilçe nüfusunun önemli bir kısmının jeotermalin imkan sunduğu sektörlerde çalıştığını aktaran Kabukçuoğlu, "Seralar, 350 aileye istihdam sağlamakta. İlçeye doğrudan ve dolaylı yönden bir sürü katkı sağlamakta. Şu an işsizlik sorunu olmayan bir ilçedeyiz. Seracılar sürekli bizden işçi ve personel talep ediyor. Serada çalışanların büyük kısmı kadın, kadınların istihdamı anlamında da çok güzel." diye konuştu.