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        Nevşehir'de kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:37
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        Nevşehir'de kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı hakkında adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde son bir hafta içerisindeki çalışmalarda, 340 emtia ürün, 50 elektronik sigara ve 8 paket şeffaf ambalaj ve 3 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Ayrıca, "resmi belgede sahtecilik" suçundan yakalanan 2 zanlı hakkında da yasal işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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