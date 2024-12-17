Nevşehir'de jandarma ile yaşlı sürücünün askerlikle ilgili diyaloğu gülümsetti

Kadın jandarma personelinin askerliği ne zaman yaptınız sorusuna "1961 yılında yaptım" cevabını veren Kara, hiç izin kullanmadan 2,5 yılda vatani görevini tamamladığını belirtti.

Otomobili ile seyir halinde iken uygulama noktasında durdurulan Necati Kara (83), aracını park ettikten sonra askerlik yaptığı dönemden ezberinde kalan "Jandarmanın tanımı"nı okudu.

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