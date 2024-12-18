Çeyrek asırdır tezgahta ilmek atan eller halı kültürünü yaşatıyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesindeki atölyede çeyrek asırdır halı dokuyan Mihrican Cihan ve Hamiyet Ayhan'ın binlerce ilmekle ortaya çıkardığı halılar, turistler aracılığıyla dünyanın farklı yerlerine taşınıyor.

Avanos ilçesinde özel firmalarla işbirliği halinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından zaman zaman açılan halı dokuma kursları, kaybolmaya yüz tutan bu kültürü yaşatıyor.

Cihan, AA muhabirine, 1998 yılında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa kaydolduğunu, 26 yıldır ara vermeden rengarenk iplerle halı dokuduğunu belirtti.

Aile üyelerinin farklı alanlarda sanatçı olduğunu, kendisinin ise yeteneğini halılara ilmek ilmek aktardığını kaydeden Cihan, şöyle konuştu:

"Ortaokuldan sonra meslek edinmek için buraya geldim. O dönem ablalarımız vardı, onlardan öğrendik. Şimdi onlar kalmadı ama biz onların izinden gidiyoruz. Yeni gelenleri de biz yetiştiriyoruz. Halı dokumayı seviyorum. Yoksa bu kadar zamandır sürdürmem zor olurdu. Yeni desenler çıkarmak, rengarenk motifler üretmek çok zevkli. Babam heykeltıraştı, kardeşlerim ressam, ben de sanatımı halı üzerine sürdürüyorum. Picasso gibi ressamların resimlerini dokuyoruz. Yün halıda ise 'yedi dağın çiçeği" gibi bilinen motiflerini dokuyorum. Avrupalı turistler başta olmak üzere her yerden gelen ziyaretçiler bu halılardan alıyor. Özellikle ipek tezgahındakiler henüz dokunurken satılıyor. Özel siparişler de oluyor, dokuyup gönderiyoruz."