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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Nevşehir'de iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:13 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:17
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Nevşehir'de iftar programında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısını kınadı.

        Büyükgümüş, partisinin Nevşehir İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuştu.

        Son günlerde başta CHP olmak üzere bazı siyasilerin sokak çağrılarını kınadığını belirten Büyükgümüş, bu çağrıların demokrasi adına utanç vesikası olduğunu dile getirdi.

        Geçmişte sokak çağrıları yaparak birlik ve beraberliği bozmak isteyenlerin, siyasi tarihin çöp tenekesinde kaldığını dile getiren Büyükgümüş, şöyle konuştu:

        "Demokrasinin ve siyasetin kuralları belli. Milletin huzuruna çıkacaksınız, oyuna, gönlüne, duasına talip olacaksınız ve siyasetinizi ülkeyi geleceğe taşıyacak fikirler etrafında şekillendireceksiniz. Ama yok, biz bozacağız, engelleyeceğiz, yakacağız, yıkacağınız denilirse başta AK Parti teşkilatlarının çelik iradesi olmak üzere bu millet sizin önünüzde adeta sete dönüşür ve buna asla izin vermez. Adeta bir tiyatro seyrediyoruz. Davayı açan bir CHP'li, 'burada yolsuzluk var' diyor, davayı açan CHP'li 'bu adam usulsüz diploma almış' diyor. Bağımsız yargıda bunları inceleyerek bir karar verme ve değerlendirme sürecinde. Haklılığını mahkemede yahut milletin huzuruna çıkarak tezini, kendi fikirlerini paylaşmakta engel var mı, yok. Ama bunların gönlünde yapmak yok, yakmak, yıkmak ve hakaret etmek var."

        Büyükgümüş, AK Parti'nin mahalle teşkilatlarından genel merkeze kadar demokrasiye inanmış, haktan ve hukuktan yana kadrolardan ibaret olduğunu vurguladı.

        AK Parti'nin huzuruna çıktığı milletin desteğini alarak hizmete devam ettiğini kaydeden Büyükgümüş, sözlerine şöyle devam etti:

        "Biz milletimizin huzuruna çıkarız, ondan aldığımız cevapla ya hizmet edecek bir yolculuğa çıkarız ya da milletimizin bize gösterdiği eksikleri gidermeye gayret ederiz. Ama milletin huzuruna çıkmadan, gönlüne girmeye çalışmadan siyaseten sonuç almaya çalışılıyor. O artık eski Türkiye'de kaldı. Bugün yeni Türkiye var, AK Parti kadroları ile Cumhur ittifakı ile Recep Tayyip Erdoğan ile yoluna devam eden bir Türkiye var. Yeni Türkiye'de bozgunculuğa yer yok, kardeşliğe yer var. Ayrımcılığa yer yok, birlik ve beraberliğe yer var. Nevşehir'den çağrıda bulunuyorum. Gelin sözünüzü yükseltmeye çalışın, gelin siyaseti fikirle, ahlakla, hak ve hukuk çerçevesinde yapmaya devam edin. Aksi halde bu milleti karıştırmaya, sokakları barbarca terörize etmeye çalışırsanız, bu millet sizi de temsil ettiğiniz siyaseti de asla kabul etmez."

        Programa AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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