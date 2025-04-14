Yeşilay Danışmanlık Merkezi çocuk ve ergenlerin internet bağımlılığına karşı mücadele veriyor

BEHÇET ALKAN - Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), son yıllarda artan sosyal medya ve internet bağımlılığının bireylerin günlük yaşamına olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Tütün, alkol, madde ve kumar bağımlılığına karşı vatandaşlara ücretsiz hizmet sunulan YEDAM'da teknoloji bağımlılığının sona erdirilmesi için de uzmanlarca destek sağlanıyor.

Nevşehir Yeşilay Şubesi bünyesinde 2020'den beri faaliyet sürdüren YEDAM'da, vaktinin çoğunu internet ve özellikle sosyal medya kullanımıyla tüketen başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm bireylerin yaşamlarını daha kaliteli hale taşıyabilmek için çeşitli imkanlar sunuluyor.

Sosyal destek uzmanlarınca, bağımlılık düzeyi tespit edilen bireylere vakitlerini verimli geçirebilmeleri için danışmanlık hizmeti sunulurken, el sanatları, grafik tasarım, spor ve gastronomi atölyelerinde yeteneklerini geliştirebilme olanağı da tanınıyor.

- "Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor"

Yeşilay Nevşehir Şube Başkanı Filiz Yüksel, AA muhabirine, okullar başta olmak üzere çeşitli alanlarda bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim programlarının yanı sıra bağımlı bireylerin sorunlarının çözümü konusunda aralıksız hizmet sunduklarını söyledi. Yeşilayın bağımlı bireylerin toplumla sosyal uyumlarını sağlayarak, onları üreten ve özgüvenli konuma getirebilmeyi amaçladığını belirten Yüksel, "Toplumda birilerinin elinden tutmak lazım. Tek başına mutluluk olmuyor. Mutlu çevre oluşturabilirsek birtakım şeylerin hazzını alacağız. Manevi boşlukların içini maddeler doldurmaya başladı. Şiddete eğilimler artıyor. Bağımlılıklar diğer suçları da tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bunları topyekun çözmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu. YEDAM sosyal hizmetler uzmanı Elif Çaylı da tüm bireylere bağımlılığa karşı kendilerini koruyabilmeleri için ücretsiz hizmet sunduklarını belirtti. Çaylı, YEDAM'ın 115 numaralı telefonundan randevu alanların kimlik bilgilerinin gizli tutularak bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olunduğunu anlattı.

Hiçbir bağımlılığın masum olmadığını vurgulayan Çaylı, çocuk ve gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının önüne geçilmesi için ailelerin bilinçli tutum sergilemesi gerektiğine işaret etti. - "Dijital bağımlılık ülkemizde küçük yaş ve yetişkin grubunda oldukça yüksek" Bağımlılıkların düzelebileceğini ancak motivasyonun çok önemli olduğunu dile getiren Çaylı, şunları kaydetti: "Dijital bağımlılık ülkemizde küçük yaş ve yetişkin grubunda oldukça yüksek. Kişinin sosyal medya kullanımından yarar elde edip etmediğine bakıyoruz. Kişi 3 saat sosyal medyaya bakıyor ama 2 saat makale okuyor, araştırma yapıyorsa burada zararlı kullanımdan bahsedemeyiz. Ancak 3 saat sosyal medyada takılıyor ve yararına olan bir davranış yapmıyorsa bu zararlı kullanım kategorisine giriyor. 3 saat ve üzeri kullanımı da riskli olarak değerlendiriyoruz. İnternet kullanımı çocuk ve ergen yaş grubunda oldukça yaygın. YEDAM'da bu yaştakilere de hizmet sunuyoruz. Çocuk ve ergen yaş grubundan internet bağımlılığı aslında bir sonuçtur. Aile içindeki problemler, akran zorbalığı ve eğitim hayatındaki zorluklardan kaynaklı olarak çocuklar sosyal medyaya yönelebiliyor. Bizler, sosyal hizmet desteğinin yanı sıra danışanımızın sosyal risklerini tespit edip, sosyal çevresini de iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. YEDAM'da atölye çalışmaları gerçekleştirip boş zaman değerlendirmesini sağlıyoruz."