Nevşehir'de sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı

Öte yandan, AFAD ve itfaiye ekipleri, bir peribacasının yamacında mahsur kalan turistleri halat yardımıyla indirdi.

"Balon, hava koşulları ve uçuş süresi dikkate alınarak pilotun inisiyatifiyle kontrollü şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız, AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05.00'te Çavuşin bölgesinden havalanan sıcak hava balonunun, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sıralarında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Nevşehir'de bir sıcak hava balonunun zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

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