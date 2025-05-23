Kapadokya'daki müzeler ve ören yerleri, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi ağırladı

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerlerini, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yer Altı Şehri başta olmak üzere bölgedeki müzeler ve ören yerlerinde, Müzeler Haftası dolayısıyla yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini, hafta kapsamında 107 bin 168 ziyaretçi gezdi.

Turist rehberi Sevda Aydoğan, AA muhabirine, Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin gelmeden önce araştırma yaptıklarını ancak geldiklerinde yine de şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirtti.

Doğal güzelliklerin turistleri çok şaşırttığını anlatan Aydoğan, "Bizler de onlara gün içerisinde eşlik etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bölgenin bu kadar geniş yüz ölçümüne sahip olmasına, kapsamlı farklı şekil ve renk geçişlerine fazlasıyla şaşırıyorlar." dedi.

Çin'den Kapadokya'ya gelen Wendy Wong ise "Buradaki zengin kültürü çok ilginç buldum. Farklı kültürlerin ve dinlerin bir arada uyum içinde olması çok ilgi çekici. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim. Buranın mutfağına da bayıldım. Çevreme de tavsiye edeceğim." şeklinde konuştu.