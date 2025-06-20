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        Nevşehir'de trafikte kural ihlali yapan 35 sürücüye ceza

        Nevşehir'de trafik ekiplerince motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetimde kural ihlali yapan 35 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:56
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        Nevşehir'de trafikte kural ihlali yapan 35 sürücüye ceza
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        Nevşehir'de trafik ekiplerince motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetimde kural ihlali yapan 35 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uygulama gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, 207 motosiklet ve araç sürücüsü kontrol edildi.

        Kurallara uymadığı tespit edilen 32 motosiklet ve 3 otomobil sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Denetimde ayrıca, 2 motosiklet ve 3 otomobil trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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