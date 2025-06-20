Nevşehir'de trafikte kural ihlali yapan 35 sürücüye ceza

Denetimde ayrıca, 2 motosiklet ve 3 otomobil trafikten men edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uygulama gerçekleştirildi.

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