Nevşehir'de kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü kazada yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

G.G. yönetimindeki 50 UK 509 plakalı otomobil, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda, sürücünün yola aniden çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüje çarparak yol kenarına devrildi.

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