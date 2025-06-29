Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü kazada yaralandı

        Nevşehir'de kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü, otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 20:13 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü kazada yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü, otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı.

        G.G. yönetimindeki 50 UK 509 plakalı otomobil, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda, sürücünün yola aniden çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüje çarparak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de yangın!
        İzmir'de yangın!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 4 yaralı
        Nevşehir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 4 yaralı
        Nevşehir'de, "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" düzenlendi
        Nevşehir'de, "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" düzenlendi
        Klasik otomobil tutkunları Ürgüp'te buluştu
        Klasik otomobil tutkunları Ürgüp'te buluştu
        Nevşehir'de sürücüsünün öldüğü ATV kazası güvenlik kamerasında
        Nevşehir'de sürücüsünün öldüğü ATV kazası güvenlik kamerasında
        Kapadokya Çöl Maratonu ödül töreni ile sona erdi
        Kapadokya Çöl Maratonu ödül töreni ile sona erdi
        Nevşehir'de eski eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Nevşehir'de eski eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ha...