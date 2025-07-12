Nevşehir'de silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bu kapsamda O.D'ye ait adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 80 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde bir ikamette ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi aldı.

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