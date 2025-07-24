Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Sigara tiryakisi 30 yıllık bağımlılığına 5 günde son verdi

        Nevşehir'de yaşayan 47 yaşındaki Tamer Yiğit, 30 yıldır kullandığı sigarayı, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 5 günde bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sigara tiryakisi 30 yıllık bağımlılığına 5 günde son verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de yaşayan 47 yaşındaki Tamer Yiğit, 30 yıldır kullandığı sigarayı, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 5 günde bıraktı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği, bir hayatı daha dumansız geleceğe taşıdı.

        Nevşehir'de yaşayan Tamer Yiğit, bağımlılıktan kurtulmak için başvurduğu polikliniğin desteğiyle 30 yıllık alışkanlığını 5 günde sona erdirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğit, sigaraya veda ettikten sonra günlük yaşamında olumlu değişikliklere şahit olduğunu belirtti.

        Bağımlılıktan kurtulmanın huzurunu hissettiğini kaydeden Yiğit, "Artık sabahları baş ağrısıyla değil, enerjiyle uyanıyorum. Merdiven çıkarken nefes nefese kalmıyorum, tat alma duyum geri geldi. En önemlisi, çocuklarım artık üzerimde sigara kokusu almıyor. Hayatım değişti." ifadesini kullandı.

        Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Nimet Gök de bağımlılıktan kurtulmanın yöntemlerini tüm vatandaşlarla paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

        Yiğit'in uzman desteği ve kararlılığı sayesinde sağlıklı hayata geçiş yaptığını belirten Gök, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin Sağlık Bakanlığı'nın ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı aramalarını tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Masraflar işverenden alınacak
        Masraflar işverenden alınacak
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur

        Benzer Haberler

        Alman Harald Hornig Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı
        Alman Harald Hornig Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı
        Kapadokya Alan Başkanlığı "Üç Güzeller"deki yürüyüş yolunu yeniliyor
        Kapadokya Alan Başkanlığı "Üç Güzeller"deki yürüyüş yolunu yeniliyor
        Kapadokya'da bunaltıcı sıcaklar öğle vaktinde sakinliğe neden oluyor
        Kapadokya'da bunaltıcı sıcaklar öğle vaktinde sakinliğe neden oluyor
        Sünger yüklü TIR alev aldı; şoför gözyaşlarını tutamadı
        Sünger yüklü TIR alev aldı; şoför gözyaşlarını tutamadı
        Nevşehir'de plastik yüklü tırda yangın çıktı
        Nevşehir'de plastik yüklü tırda yangın çıktı
        Nevşehir'in il oluşunun 71. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı
        Nevşehir'in il oluşunun 71. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı