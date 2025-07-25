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        Kapadokya'da izinsiz faaliyet gösteren arazi araçlarına yönelik denetimler artırıldı

        Nevşehir'de bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgede izinsiz faaliyet gösteren arazi araçlarına yönelik denetimlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:15 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:21
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        Kapadokya'da izinsiz faaliyet gösteren arazi araçlarına yönelik denetimler artırıldı
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        Nevşehir'de bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgede izinsiz faaliyet gösteren arazi araçlarına yönelik denetimlerini artırdı.

        Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Kapadokya'daki aktivitelerden arazi araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi arttı.

        Talebin artmasıyla yetkisiz ve denetimsiz safari faaliyetlerinin çoğalması üzerine "Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği" kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

        Bu turların, belirlenmiş parkurlarda, gerekli yeterlilik ve izin belgeleriyle gerçekleştirilmesi şart koşulurken, en fazla 8 araçlık gruplarla düzenlenebilen turda, güvenlik ekipmanlarının kullanılması, sigorta işlemlerinin tamamlanması ve çevreye zarar verilmemesi gibi birçok kuralın ihlali cezai yaptırımla sonuçlanıyor.

        Bölge genelinde denetimleri sıklaştıran ekipler, yönetmeliği ihlal eden işletmelere 92 bin 610 lira idari para cezası uyguluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, düzenli denetimlerle, ziyaretçi güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmaya çalışıldığını belirterek, "Kapadokya, sadece ülkemizin değil, dünyanın da en kıymetli doğal ve kültürel miras alanlarından biridir. Bu özel coğrafyada sürdürülebilir turizmi sağlamak hepimizin görevidir. İzinsiz ve bilinçsizce yapılan her faaliyet, bu mirasa zarar vermektedir. Bu nedenle denetimlerimiz artarak devam edecektir. Doğaya saygılı, çevreye ve kültürel mirasa uyumlu turizm anlayışını hep birlikte yaygınlaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

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