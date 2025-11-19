Girişimci iki komşunun kuruttuğu cennet hurması yurt içi ve dışında alıcı buluyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde yaşayan iki girişimci, kuruttukları cennet hurmasını yurt içi ve dışında satıyor.

Hayvancılığı bırakıp 3 yıl önce cennet hurması kurutma işine giren girişimci iki komşu Muammer Özkan (37) ve Mustafa Özata (45), farklı bölgelerden satın aldıkları ürünleri köyde kurutuyor.

Daha önce büyükbaş hayvanların bulunduğu alanı yenileyip yarı açık kurutma tesisine dönüştüren girişimciler, mevsime bağlı olarak yaklaşık 45 günde kuruyan hurmaları yurt içi ve dışında tüketiciyle buluşturuyor.

- "Günlük yaklaşık 15 kişi çalışıyor"

Muammer Özkan, AA muhabirine, sağladıkları gelirle başkalarına örnek olmayı ve köye dönüşü sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Köylerinde nüfusun 458'e gerilediğini ancak üretimin artmasıyla bu rakamın yeniden yükseleceğine inandığını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Hayvancılık yapıyordum, bıraktım ve kurutma işine başladım. Bizim köyde kayısı, erik kurusu yapılır. Ben de arayış içindeydim, hurma kurutmaya başladım. İlk yıl 500 kilo, geçen yıl 8 ton, bu yıl ise yaklaşık 14 ton civarı hurma kurutuyoruz. İlk önce ilkel yöntemlerle yapıyorduk, süreç içinde profesyonelleşmeye çalışıyoruz. Bu iş köyde yeni bir alternatif olacak, hurma üssü olacağız.