Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Girişimci iki komşunun kuruttuğu cennet hurması yurt içi ve dışında alıcı buluyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde yaşayan iki girişimci, kuruttukları cennet hurmasını yurt içi ve dışında satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Girişimci iki komşunun kuruttuğu cennet hurması yurt içi ve dışında alıcı buluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde yaşayan iki girişimci, kuruttukları cennet hurmasını yurt içi ve dışında satıyor.

        Hayvancılığı bırakıp 3 yıl önce cennet hurması kurutma işine giren girişimci iki komşu Muammer Özkan (37) ve Mustafa Özata (45), farklı bölgelerden satın aldıkları ürünleri köyde kurutuyor.

        Daha önce büyükbaş hayvanların bulunduğu alanı yenileyip yarı açık kurutma tesisine dönüştüren girişimciler, mevsime bağlı olarak yaklaşık 45 günde kuruyan hurmaları yurt içi ve dışında tüketiciyle buluşturuyor.

        - "Günlük yaklaşık 15 kişi çalışıyor"

        Muammer Özkan, AA muhabirine, sağladıkları gelirle başkalarına örnek olmayı ve köye dönüşü sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Köylerinde nüfusun 458'e gerilediğini ancak üretimin artmasıyla bu rakamın yeniden yükseleceğine inandığını belirten Özkan, şöyle konuştu:

        "Hayvancılık yapıyordum, bıraktım ve kurutma işine başladım. Bizim köyde kayısı, erik kurusu yapılır. Ben de arayış içindeydim, hurma kurutmaya başladım. İlk yıl 500 kilo, geçen yıl 8 ton, bu yıl ise yaklaşık 14 ton civarı hurma kurutuyoruz. İlk önce ilkel yöntemlerle yapıyorduk, süreç içinde profesyonelleşmeye çalışıyoruz. Bu iş köyde yeni bir alternatif olacak, hurma üssü olacağız.

        Amacımız köylüyü şehirden tekrar köye çekmek. Gençler köyü bırakıp gidiyor. Biz köyümüzün gelişmesini istiyoruz. Mersin, Gaziantep, Denizli'den getirdiğimiz hurmanın önce kabuğunu soyup aparatlara asıyoruz. Günlük yaklaşık 15 kişi çalışıyor. İlk yapan biz olduk ama daha çok kişi yapsın, daha çok kişi çalışsın istiyoruz. İleriki yıllarda daha geniş alanlarda yapmayı planlıyoruz."

        Özkan, kurutma süresinin azaltmak için gelecek yıl kapalı alan kapasitesini artırmak istediğini kaydetti.

        - Kurutulan hurmalar yurt içi ve dışına pazarlanıyor

        Mustafa Özata ise yaklaşık 1500 rakımda bulunan köyün doğal hava akımının kurutma sürecini kolaylaştırdığını dile getirdi.

        Henüz birkaç yıl öncesine kadar köylerinde cennet hurmasının kurutulmasına yönelik bir çalışmanın bilinmediğini anlatan Özata, şunları kaydetti:

        "Bu işe Muammer kardeşimiz başladı. Geçen yıl bana söyledi ve birlikte yapmaya başladık. Geçen yıl bölgemizdeki toptancılar aracılığıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Irak'a gönderildi. Azerbaycan'dan da talep geliyor. İleriki yıllarda Avrupa'ya da göndermeyi hedefliyoruz. Köyümüzde öncülük yapıp gençlerin burada kalmasını, şehirdekilerin de köye gelmesini istiyoruz. Hurma, kayısı, erik, üzüm kurutarak üretim yapmalarını teşvik etmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
        Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operayonu: 40 gözaltı
        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operayonu: 40 gözaltı
        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalan...
        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalan...
        Nevşehir'de hava destekli uyuşturucu operasyonunda 40 gözaltı
        Nevşehir'de hava destekli uyuşturucu operasyonunda 40 gözaltı
        Söylediklerini sadece kendisi anlıyor Bu muhtar çok özel 55 yıldır tersten...
        Söylediklerini sadece kendisi anlıyor Bu muhtar çok özel 55 yıldır tersten...