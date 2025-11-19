Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da turistlere yönelik kullanılan arazi araçları denetlendi

        Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen arazi araçları denetiminde, peribacaları ve jeolojik oluşumlara zarar veren, kurallara uymayan firmalara para cezası uygulandı.

        Giriş: 19.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:27
        Kapadokya Alan Başkanlığı koordinasyonunda, jandarma ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla Göreme beldesinde ticari tur faaliyeti gösteren ATV ve UTV arazi araçları çeşitli güzergahlarda denetlendi.

        Uygulamada, peribacaları ve jeolojik oluşumlara zarar veren, kask takmayan ve çocuk turisti araçlara bindiren firmalara para cezası uygulandı.

        Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı Etkinlik ve Sportif Faaliyetler Koordinatörü Bilen Gamze Güngör, gazetecilere, turizm amaçlı sportif faaliyetlerin güvenli, çevreye duyarlı ve yasal çerçeveye uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla rutin ve ani denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Güngör, yapılan denetimlerle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin güvenliğini sağlamak, doğal ve kültürel mirası korumak, aynı zamanda faaliyetlerin yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Kapadokya'nın Türkiye'nin en özel doğal miras alanlarından biri olduğunu ifade eden Güngör, şunları söyledi:

        "Denetimlerimizde izin ve yeterlilik belgeleri, araç plakalarının durumları, sigorta ve vergi yükümlülükleri gibi birçok unsur ilgili kurumlarımız koordinesinde incelenmektedir. Ayrıca çevreye zarar verebilecek faaliyetlerin sonucunda gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanıyor. Her araca yerleştirdiğimiz takip cihazlarıyla güzergah dışı kullanımların önüne geçiyor, faaliyetleri dijital ortamda raporluyoruz. Bu sayede hem güvenlik hem de şeffaflık sağlanıyor. Tüm turizm paydaşlarından beklentimiz, yasal izin ve standartlara uygun biçimde faaliyet göstermeleridir. Kurallar turizmi kısıtlamak için değil, sürdürülebilir, güvenli ve kaliteli turizmi desteklemek için vardır. Denetimlerimiz cezai değil, koruyucu ve düzenleyici bir anlayışla sürdürülmektedir."

