Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de inşaattan düşen işçi öldü

        Nevşehir'de çalıştığı inşattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:26 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de inşaattan düşen işçi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de çalıştığı inşattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Süleyman D. (36), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine düştü.

        Mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan Süleyman D, sağlık ekibince kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        İnşaatta 15 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
        İnşaatta 15 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
        Kapadokya'ya zarar verene 1 milyon 386 bin lira ceza kesilecek Kapadokya'da...
        Kapadokya'ya zarar verene 1 milyon 386 bin lira ceza kesilecek Kapadokya'da...
        Kapadokya'da turistlere yönelik kullanılan arazi araçları denetlendi
        Kapadokya'da turistlere yönelik kullanılan arazi araçları denetlendi
        Emekli pilot resim tutkusunu emekliliğinde de sürdürüyor
        Emekli pilot resim tutkusunu emekliliğinde de sürdürüyor
        Girişimci iki komşunun kuruttuğu cennet hurması yurt içi ve dışında alıcı b...
        Girişimci iki komşunun kuruttuğu cennet hurması yurt içi ve dışında alıcı b...
        Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı