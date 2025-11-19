Nevşehir'de inşaattan düşen işçi öldü

Ağır yaralanan Süleyman D, sağlık ekibince kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

