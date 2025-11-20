Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        Nevşehir'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 18:15 Güncelleme: 20.11.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

        Emek Mahallesi Gün Sokak'ta üç katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken bodrum katta hasar oluştu.

        Bina sakinlerinden Naciye Bilgen, AA muhabirine, "Apartmanın kapılarını açar açmaz her tarafı duman kapladı ve nefes alınacak şekilde değildi. Elektrik panolarını kapattıktan sonra itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri hemen gelip müdahale ettiler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de Filistin'e destek kermesinde 850 bin lira toplandı
        Nevşehir'de Filistin'e destek kermesinde 850 bin lira toplandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Nevşehir'de doğru toprak analiziyle kabak çekirdeği ile patatesin verim ve...
        Nevşehir'de doğru toprak analiziyle kabak çekirdeği ile patatesin verim ve...
        Nevşehir'de kaza yaparak savrulan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Nevşehir'de kaza yaparak savrulan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Kazada savrulan araç kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
        Kazada savrulan araç kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
        Nevşehir'de 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı
        Nevşehir'de 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı