        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:21 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:21
        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 25'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik, kent merkezi, Avanos, Acıgöl ve Ürgüp ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 14'ü emniyetteki ifadelerinin ardından, 2'si de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Hakimliğe sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Polis, Nevşehir'de 4 ay süren çalışmanın ardından 18 Kasım'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 247 personelin yer aldığı, helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış, 568 gram sentetik uyuşturucu, 964 uyuşturucu hap, 210 gram esrar, 38 gram kokain, 6 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

