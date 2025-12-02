Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'deki trafik kazası KGYS kamerasına yansıdı

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:56 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:56
        Nevşehir'deki trafik kazası KGYS kamerasına yansıdı
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 567. Sokak'ta iki otomobilin çarpışması yer aldı.

        Görüntüde, ters yönden ilerleyen otomobilin karşıdan gelen otomobille çarpıştığı görüldü.

        Paylaşılan görüntünün sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

