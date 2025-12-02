Nevşehir'deki trafik kazası KGYS kamerasına yansıdı
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 567. Sokak'ta iki otomobilin çarpışması yer aldı.
Görüntüde, ters yönden ilerleyen otomobilin karşıdan gelen otomobille çarpıştığı görüldü.
Paylaşılan görüntünün sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.
