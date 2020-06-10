Nevşehir Belediyesinden kavşaklara estetik dokunuş

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Nevşehir’in daha estetik ve hoş görünümü için cadde ve kavşaklarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesi ile birlikte şehir içi trafiğine modern ve konforlu yollar kazandırmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da şehirdeki refüj ve kavşakları yeniden düzenleyerek şehre estetik bir görünüm kazandırıyor.

Şehrin çeşitli noktalarındaki kavşaklarda başlattığı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Mustafa Parmaksız Caddesi üzerindeki Forum Kavşağı’nda da son aşamaya geldi.

Yapılan çalışma ile daha önce burada bulunan uçak maketini kaldıran belediye ekipleri kavşağa 8 metre yüksekliğinde ay yıldızlı led aydınlatma sistemi kurdu. Kavşak içerisinde oluşturulan süs havuzu ile birlikte kavşağa bağlanan yollarda süs bitkisi ve çiçek ekimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacak.

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