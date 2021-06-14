(ÖZEL) Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu



"Olimpiyatlarda ülkemi, bayrağımı ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip altın madalyayı kazanmak istiyorum"

"Fenerbahçe çatısı altında bu başarıyı elde etmek, beni çok mutlu ediyor"Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR(DHA) Fenerbahçe'nin milli boksörü Esra Yıldız, "Olimpiyatlarda ülkemi, bayrağımı ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip altın madalyayı kazanmak istiyorum" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde milli sporcu Esra Yıldız 60 kiloda Macar Kata Pribojszki'yi yenerek Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.

Nevşehir'de çalışmalarını antrenörü Nedim Baba'nın yönetiminde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda sürdüren Fenerbahçe'nin milli boksörü Esra Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fransa'nın başkenti Paris'de 4-8 Haziran tarihleri arasında , Fransa Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nden 3'üncü olup olimpiyat vizesi aldım. Temmuz ayında yapılacak olimpiyatlara katılacağım. Fenerbahçe çatısı altında bu başarıyı elde etmek,beni çok mutlu ediyor. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı Başkanımız Ali Koç'a teşekkür ederim. Olimpiyatlarda da ülkemi, bayrağımı ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip altın madalyayı kazanmak istiyorum" dedi.

Esra Yıldız, günde sabah ve akşam 4 saat olmak üzere çift antrenman yaparak, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını sözlerine ekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Esra Yıldız'ın açıklamaları

-Madalya ve Tokyo biletini göstermesi

-Boks Antrenörü Nedim Baba ile genel görüntü ve çalışma yapması

-Drone ile genel görüntü

DHA-Spor Türkiye-Nevşehir / Merkez Ahmet KORKMAZER

2021-06-14 10:15:15



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