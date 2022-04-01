Muhtar; ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri unutulmadı.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce Köyü Muhtarı Hasan Gözderesi, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolilerini köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Özlüce Köyü Muhtarı Hasan Gözderesi yaptığı açıklamada; "Özlüce Köyü Muhtarlığı olarak her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyoruz. İstanbul ve yurtdışında bulunan iş insanlarımız ve hemşerilerimizin bu yardıma ortak oluyor ve katkı sağlıyorlar. Bu ramazan ayında da 250 ihtiyaç sahibi ailemiz için ramazan kolisi hazırladık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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