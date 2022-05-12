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Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak

İHA

Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak

Nevşehir'in termal tesisleriyle ünlü ilçesi Kozaklı yeni kent meydanına kavuşuyor.
Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu, seçim vaatleri arasında yer alan Kent Meydanı’nın proje ihalesinin gerçekleştirildiğini müjdeledi. İlçeye yeni bir vizyon kazandıracak Kent Meydanı Projesi yapım ihalesi gerçekleştirildi. Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu; "Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. Söz verdiğimiz gibi, ilçemizin çehresini değiştirecek modern yeni Kent Meydanımızın inşaat yapım işi belediyemiz fen işleri müdürlüğü tarafından ihale edilmiştir. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

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