Selin yaraları sarılıyor

Nevşehir’de son günlerde aşırı yağışların neden olduğu zararlar tespit edilerek gideriliyor.



Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri Nevşehir genelinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle hasar tespit çalışmalarını tamamladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent, Ürgüp İlçemsine bağlı Mazı ve Derinkuyu İlçesine bağlı bazı köylerdeki evlerdeki su birikintileri çekim işlemi tamamlandı. İl Özel İdaresi ekipleri ayrıca Merkez İlçeye bağlı Alacaşar ve Boğaz köylerinde, Ürgüp İlçesine bağlı Mustafapaşa Köyünde, Gülşehir İlçemize bağlı Alemli, Eğrikuyu ve Yeniyaylacık köylerinde, Acıgöl İlçesine bağlı Ağıllı ve Tepeköy köylerinde, Kozaklı İlçesine bağlı Gerce, Mecanali, Kanlıca ve Karahasanlı köylerinde, Derinkuyu İlçesine bağlı Güneyce Köyünde, Avanos İlçesine bağlı Sarılar ve Mahmat köylerinde sel nedeniyle meydana gelen içme suyu ve elektrik hatlarındaki arızalar giderildi.

Yine yoğun yağış ve sel felaketinin yaşandığı bölgelerde ulaşımda aksama olmaması için ekipler yoğun bir şekilde çalışma yaptı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’da ekipler ile birlikte selin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Duru “ekiplerimiz meteorolojik verileri dikkate alarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekledi. Sel felaketinin yaşanmaya başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz saha çıktı. Gelen ihbarlara olabildiğince hızlı ulaşmaya ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalıştık. Yaşanan sel felaketinde ilimiz genelinde her hangi bir can kaybı olmamıştır. Bazı köylerimizde telef olan hayvanlar var. Ayrıca bazı ev, işyeri ve mandıralarda hasarlar oluştu. Selin yaşandığı bazı köylerimizde de içme suyu, elektrik hatları ve yol ağlarında hasarlar meydana geldi. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışmalarına aralıksız devam etti” şeklinde konuştu

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