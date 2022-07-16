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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’den Ukrayna’ya domates ihracatı

İHA

Nevşehir’den Ukrayna’ya domates ihracatı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bulunan Jeotermal seralarda üretilen domateslerin büyük bir bölümü yurt dışına gönderiliyor. Bölgeden özellikle Balkan ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Ukrayna’ya da domates ihracatı yapılıyor.
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’da sebze ekimi ve hasadı yapılamıyor. Yapılan ekim ise yetmiyor. Ukrayna son zamanlarda bazı gıdaları ihraç etmeye başladı. Yıllardır birçok ülkeye sebze ihraç eden Ukrayna, savaş nedeniyle sebze talebini karşılayabilmek için Türkiye’den sebze almaya başladı. Kozaklı ilçesinde jeotermal seralarda üretilen domateslere talip olan Ukrayna ilk defa Nevşehir’den domates ithal edecek.

"İlk defa Ukrayna’ya domates göndereceğiz"
Gıda Mühendisi Bedir Kavun yaptığı açıklamada, “Şubat ayında dikim yapıldı. Mayıs ayı itibariyle hasat yapmaya başladık. Yaklaşık bir buçuk aydır hasat yapıyoruz. Yaptığımız hasatları çoğunlukla ihracat olarak yurt dışına gönderiyoruz. Ukrayna pazarımız açıldı. İlk defa bu sezon Ukrayna’ya ürün göndereceğiz. Ukrayna’daki savaş nedeniyle talep fazladır. Domatesteki verimlilik dekara 60 ton olarak üretim yapmaktayız. Yıllık üretimimiz 3 bin ton” şeklinde konuştu.
Sevkiyat sorumlusu Ertan Ter de, “Son zamanlarda Ukrayna pazarımız açıldı. Ukrayna’ya dış ticaret uzmanımız tarafından belirtilen kurallara uygun olarak ürünlerimizi hazırlamaktayız. Ukrayna haricinde Moldova, Sırbistan, Bulgaristan, Hollanda ya ürün gönderiyoruz. Genel olarak iç piyasada zincir marketlere ağırlık veriliyor. Çeşitli illere ürün sevkiyatlarımız gerçekleşiyor. Daha çok ihracata önem veriyoruz. İhracat kapasitemiz iç piyasa kadar var” ifadelerini kullandı.

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