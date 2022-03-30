İslam dinine göre üç ayların sonuncu olan Ramazan ayında oruç tutmak ve ibadet etmek isteyenler 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesini araştırıyor. Bilindiği gibi Hicri takvimin 9. ayına denk gelen Ramazan ayında Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutuyor. Orucun başladığı imsak vakti saati ile orucun açılacağı iftar vakti saati merak ediliyor. Ramazan imsakiyesi her ile göre farklılık gösteriyor. İşte Nevşehir'de yaşayan Müslümanlar için Nevşehir iftar ve sahur saatleri

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