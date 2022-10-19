'Hayat Bugün'e anlamlı mesaj! 0:00 / 0:00

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SHOW TV ekranlarında bu akşam izleyici ile buluşacak, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'e Amerika’dan sürpriz mesaj geldi.

Dizinin okyanus ötesindeki kardeş yapımı 'New Amsterdam'ın başrol oyuncusu Ryan Eggold’dan anlamlı bir paylaşım geldi. Dizi de 'Dr. Max Goodwin'i oynayan Eggold, meslektaşı Ulaş Tuna Astepe’ye başarılar dilerken Türkçe “Sizin için ne yapabilirim?” diye sordu.

Türkiye’deki izleyiciye de sevgilerini ileten 'Dr. Max Goodwin'in bu mesajı sosyal medyada büyük yankı buldu. Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında giren bu tatlı mesajın altına dünyanın dört bir yanından övgü dolu paylaşımlar geldi.

Güçlü oyuncuları, etkileyici hikayesi ve temposu yüksek senaryosuyla 'Hayat Bugün', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.