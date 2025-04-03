New York Belediye Başkanı Adams hakkındaki "yolsuzluk" suçlamaları tamamen düşürüldü

ABD'de federal yargıç, yolsuzlukla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki davayı "bir daha açılmamak üzere" düşürdü.

New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Dale Ho, davaya ilişkin 78 sayfadan oluşan kararını açıkladı.

Yargıç Ho, Adams hakkındaki suçlamaları "ön yargılı" olduğu gerekçesiyle düşürdüğünü belirterek, Adalet Bakanlığının şubat ayındaki tavsiyesine aykırı olarak Belediye Başkanı'na aynı suçlamalarla tekrar dava açmanın yolunu kapatmış oldu.

Kararının "Belediye Başkanı Adams'ın masum mu yoksa suçlu mu olduğuyla ilgili olmadığını" ifade eden Ho, davanın düşürülmesindeki gerekçelerini, Adalet Bakanlığının şubat ayındaki "ön yargısız" olarak ifade edilen "suçlamaların ileride tekrar yapılabileceği" kaydıyla düşürülmesi talebinin üzerine kurduğunu açıkladı.

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Ho, Bakanlığın tavsiyesinin kamuoyunda "Adams'ın özgürlüğünün, hükümetin göçmenlik uygulama önceliklerini yerine getirme yeteneğine ve kendisini göreve getiren seçmenlerinin isteklerinden çok federal hükümetin taleplerine bağlı olabileceği yönünde kaçınılmaz bir algı yaratacağını" belirtti.

Adalet Bakanlığının Adams'a yönelik göçmenlik politikalarında işbirliğine gitme baskısını "benzeri görülmemiş" şeklinde niteleyen yargıç, "Bu, kamu görevlilerinin, mevcut yönetimin politika önceliklerine uymaları halinde özel muafiyet alabilecekleri anlamına gelen genişliği bakımından rahatsız edicidir. Bu öneri, yasa önünde eşit adaletin temel öncülüyle bağdaşmaz." dedi. Yargıç Ho, kararı için "Bu, bundan sonra iddianamedeki suçlamaların, Belediye Başkanı Adams veya New York Şehri üzerinde baskı aracı olarak kullanılamayacağını garanti ediyor." ifadesini kullandı. New York Belediye Başkanı Adams, Eylül 2024'te görevi sırasında rüşvet ve dolandırıcılık başta olmak üzere bir dizi yolsuzluk suçlamayla karşı karşıya kalmış, kendisine yönelik suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunarak hakkındaki iddiaları reddetmişti. Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı da şubatta Adams'a yönelik suçlamaların "gelecekte tekrar yapılabileceği" kaydıyla davanın düşürülmesini tavsiye etmişti. Bakanlığın bu tavsiyesi üzerine eyaletteki Demokratlar, düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda Cumhuriyetçi Trump yönetimi ile işbirliğine mecbur bırakıldığı gerekçesiyle Adams'ın istifasını istemiş ancak Adams, baskılara direnerek kasım ayında yapılacak Belediye Başkanlığı seçimlerine de aday olacağını açıklamıştı.