        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası yükselişle kapandı

        New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artarak 46.138,77 puana çıktı.

        Giriş: 20.11.2025 - 07:02 Güncelleme: 20.11.2025 - 07:02
        New York borsası yükselişle kapandı
        S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 6.642,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 22.564,23 puana ulaştı.

        Piyasa kapanışının ardından açıklanacak Nvidia'nın bilançosu yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

        Teknoloji hisselerine ilişkin yüksek değerleme endişeleri sürerken, bu yıl piyasalardaki yapay zeka odaklı yükselişe öncülük eden çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri finansal sonuçlarının açıklanması öncesi yüzde 2,9 yükseldi.

        Para politikası tarafında, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar faiz indirimleri konusunda görüş ayrılığı olduğunu ortaya koyarken, faiz indirimi beklentileri daha da zayıfladı.

        Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75-4 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda bölündüğünü gösterdi.

        Tutanaklarda, "Para politikasının kısa vadeli seyri tartışılırken, yetkililer, Komitenin aralık toplantısında hangi politika kararının en uygun olacağı konusunda güçlü şekilde farklılaşan görüşler dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

        Fed tutanaklarının ardından para piyasalarında Banka'nın aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 33 seviyelerine geriledi.

        ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS), federal hükümetin kapalı olduğu süreçte bazı verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin istihdam raporunun yayımlanmayacağını açıklaması da faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasında etkili oldu.

        BLS'den yapılan açıklamada, kasım ayı raporunun ekim ayına ait bazı verileri de içereceği, daha önce 5 Aralık'ta yayımlanması planlanan kasım ayı raporunun 16 Aralık'ta açıklanacağı aktarıldı.

        Analistler, kasım ayına ilişkin istihdam raporunun Fed'in aralık ayı toplantısının sonrasına ertelenmesinin para politikası görünümüne yönelik belirsizlikleri daha da artırdığını belirtti.

        ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasının geçen hafta sona ermesinin ardından bu hafta açıklanmaya başlanan ekonomik veriler yakından izlenirken, hükümetin kapalı olduğu süreçte açıklanamayan kritik verilerden biri olan ve bugün yayımlanacak eylül ayına ilişkin istihdam raporu takip edilecek.

        ABD'li perakende şirketlerinin bilançoları da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken Home Depot'un ardından dün Target, Lowe's ve TJX de finansal sonuçlarını açıkladı.

        Target'ın hisseleri, şirketin satışlarının üçüncü çeyrekte düşmesi ve bu yıla ilişkin kar tahminini aşağı yönlü revize etmesi sonrası yüzde 2,8 değer kaybetti.

        Lowe's'un hisseleri ise şirketin satışlarının üçüncü çeyrekte artmasının ardından yüzde 4 değer kazandı.

        TJ Maxx, Marshalls ve Home Goods'un ana şirketi TJX'in hisseleri de gelir ve karının üç aylık dönemde beklentileri aşması sonrası yüzde 0,2 yükseldi.

