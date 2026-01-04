New York'ta Maduro'nun yakalanması protesto edildi
ABD Başkanı Trump'ın Venezeula lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurması New York'ta protesto edildi. New York Belediye Başkanı Mamdani de Venezuela'daki gelişmelere ilişkin "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir." dedi
ABD’nin New York, kentinde bir araya gelen göstericiler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Göstericiler, Manhattan sokaklarında Times Meydanı’ndan Columbus Circle’a kadar yürüyüş düzenledi.
MAMDANİ: BİR SAVAŞ EYLEMİ
Öte yandan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de Venezuela'daki gelişmelere ilişkin "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir." yorumunda bulundu.
Mamdani, "Rejim değişikliğine yönelik bu bariz girişim, sadece yurtdışındaki insanları değil, New York'u evi kabul etmiş insanları da doğrudan etkilemektedir." ifadesine yer verdi.
Kendisinin önceliğinin New Yorkluların güvenliği olduğunu belirten Mamdani, gelişmeleri yakından izleyeceğini kaydetti.