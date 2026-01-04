Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya New York'ta Maduro'nun yakalanması protesto edildi | Dış Haberler

        New York'ta Maduro'nun yakalanması protesto edildi

        ABD Başkanı Trump'ın Venezeula lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurması New York'ta protesto edildi. New York Belediye Başkanı Mamdani de Venezuela'daki gelişmelere ilişkin "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir." dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD’nin New York, kentinde bir araya gelen göstericiler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

        2

        Göstericiler, Manhattan sokaklarında Times Meydanı’ndan Columbus Circle’a kadar yürüyüş düzenledi.

        3

        MAMDANİ: BİR SAVAŞ EYLEMİ

        Öte yandan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de Venezuela'daki gelişmelere ilişkin "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir." yorumunda bulundu.

        4

        Olaylar hakkında bilgilendirildiğini belirten Mamdani, "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir." ifadesini kullandı.

        5

        Mamdani, "Rejim değişikliğine yönelik bu bariz girişim, sadece yurtdışındaki insanları değil, New York'u evi kabul etmiş insanları da doğrudan etkilemektedir." ifadesine yer verdi.

        6

        Kendisinin önceliğinin New Yorkluların güvenliği olduğunu belirten Mamdani, gelişmeleri yakından izleyeceğini kaydetti.

        7
        8
        9
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri Haberi Görüntüle
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler Haberi Görüntüle
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı? Haberi Görüntüle
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!