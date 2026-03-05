Newcastle United: 2 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Maalesef Amerika ve İsrail'in, uluslararası hukuku hiçe sayarak, haksız ve hukuksuz bir şekilde İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini görüyoruz. İran'da bir rejim değişikliği olacaksa ya da bir demokratikleşme süreci yaşanacaksa, buna karar verecek olan İran ha... Daha Fazla Göster

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Maalesef Amerika ve İsrail'in, uluslararası hukuku hiçe sayarak, haksız ve hukuksuz bir şekilde İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini görüyoruz. İran'da bir rejim değişikliği olacaksa ya da bir demokratikleşme süreci yaşanacaksa, buna karar verecek olan İran halkıdır. İsrail'in saldırıları ve füzeleriyle bir ülkeye demokrasi getirilemez. Bunu açıkça kınamak gerekir" dedi. (DHA) Daha Az Göster