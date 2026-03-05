Newcastle United: 2 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Manchester United, deplasmanda Newcastle United'a 2-1 mağlup edildi. Teknik Direktör Michael Carrick, Manchester United kariyerindeki 8. maçında ilk kez mağlubiyet yaşadı. 45+6'da Anthony Gordon ile 90. dakikada William Osulo'nun gollerine engel olamayan Kırmızı Şeytanlar, haftayı 51 puanla tamamladı. 45+1'de Jacob Ramsey'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Newcastle United ise puanını 39'a çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Manchester United, Newcastle United ile deplasmanda karşılaştı. St. James' Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Newcastle United oldu.
Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 8. maçında ilk kez kaybetti.
Newcastle United'ın gollerini 45+6'da Antony Gordon ve 90. dakikada William Osulo kaydetti. Manchester United'in tek golü ise 45+9'da Casemiro'dan geldi.
Newcastle'de Jacob Ramsey, ilk yarının uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United puanını 39'a çıkarttı, Manchester United ise 51 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA
Newcastle United önümüzdeki hafta Stamford Bridge'de Chelsea'ye konuk olacak. MANU ise Düşler Tiyatrosunda Aston Villa'yı konuk edecek.