Neymar ikinci kez baba oldu: Hoş geldin kızımız - Magazin haberleri

Neymar ikinci kez baba oldu: Hoş geldin kızımız - Magazin haberleri

Şu sıralar Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'de forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, yeniden baba oldu.

31 yaşındaki yıldız futbolcu Neymar ile sevgilisi Bruna Biancardi, bir kız bebekleri olduğunu duyurdu.

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Neymar - Bruna Biancardi çifti, kızlarına Mavie adını verdi. İkili, kızlarıyla ilk fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşarak, "Mavie'miz hayatımıza katıldı. Hoş geldin kızımız. Seni çok seviyoruz. Bizi seçtiğin için teşekkürler" mesajını yazdı.