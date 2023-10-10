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        Haberler Dünyadan Neymar ikinci kez baba oldu: Hoş geldin kızımız - Magazin haberleri

        Neymar ikinci kez baba oldu: Hoş geldin kızımız

        Brezilyalı futbolcu Neymar, ikinci kez baba oldu. Sevgilisi Bruna Biancardi ve kızı ile birlikte objektif karşısına geçen Neymar, bebeğin ismini de açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:26
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        Şu sıralar Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'de forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, yeniden baba oldu.

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        31 yaşındaki yıldız futbolcu Neymar ile sevgilisi Bruna Biancardi, bir kız bebekleri olduğunu duyurdu.

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        Neymar - Bruna Biancardi çifti, kızlarına Mavie adını verdi. İkili, kızlarıyla ilk fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşarak, "Mavie'miz hayatımıza katıldı. Hoş geldin kızımız. Seni çok seviyoruz. Bizi seçtiğin için teşekkürler" mesajını yazdı.

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        Neymar ve sevgilisi Bruna Biancardi, hamilelik haberini nisan ayında duyurmuştu.

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        KISA SÜRELİ AYRILIK YAŞAMIŞLARDI

        Neymar ile Bruna Biancardi, 2022'den bu yana birlikte. İkili, aynı yılın yaz döneminde kısa bir ayrılık yaşayıp tekrar barışmışlardı.

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        İKİ ÇOCUK BABASI

        Neymar'ın eski kız arkadaşı Carolina Dantas'tan 12 yaşında Davi Lucca adında bir oğlu var.

        Fotoğraflar: Instagram

        #neymar
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