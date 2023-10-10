Neymar ikinci kez baba oldu: Hoş geldin kızımız
Brezilyalı futbolcu Neymar, ikinci kez baba oldu. Sevgilisi Bruna Biancardi ve kızı ile birlikte objektif karşısına geçen Neymar, bebeğin ismini de açıkladı
Şu sıralar Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'de forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, yeniden baba oldu.
31 yaşındaki yıldız futbolcu Neymar ile sevgilisi Bruna Biancardi, bir kız bebekleri olduğunu duyurdu.
Neymar - Bruna Biancardi çifti, kızlarına Mavie adını verdi. İkili, kızlarıyla ilk fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşarak, "Mavie'miz hayatımıza katıldı. Hoş geldin kızımız. Seni çok seviyoruz. Bizi seçtiğin için teşekkürler" mesajını yazdı.
Neymar ve sevgilisi Bruna Biancardi, hamilelik haberini nisan ayında duyurmuştu.
KISA SÜRELİ AYRILIK YAŞAMIŞLARDI
Neymar ile Bruna Biancardi, 2022'den bu yana birlikte. İkili, aynı yılın yaz döneminde kısa bir ayrılık yaşayıp tekrar barışmışlardı.
İKİ ÇOCUK BABASI
Neymar'ın eski kız arkadaşı Carolina Dantas'tan 12 yaşında Davi Lucca adında bir oğlu var.
Fotoğraflar: Instagram