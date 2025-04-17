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        Haberler Spor Futbol Neymar yine sakatlandı: Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! - Futbol Haberleri

        Neymar yine sakatlandı: Gözyaşlarıyla sahayı terk etti!

        Sakatlık kabusu devam eden Neymar, Atletico Mineiro karşılaşmasının 32. dakikasında ayağındaki ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:03
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        Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti!
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        Brezilya futbolunun yıldız ismi Neymar, sakatlıklardan kurtulamıyor. Santos formasıyla ilk 11'de başladığı Atletico Mineiro maçının 32. dakikasında sol uyluğunda yaşadığı ağrı nedeniyle sahayı terk etti. 33 yaşındaki oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

        Bu, Neymar'ın yaklaşık bir yıl süren sakatlık sürecinden sonra forma giydiği ikinci karşılaşma ve ilk 11'deki ilk başlangıcıydı. Ekim 2022'de Uruguay maçında ön çapraz bağlarını ve menisküsünü yırtan Neymar, sahalara dönmek için uzun süre mücadele etmişti.

        Ocak ayında Al-Hilal ile sözleşmesini fesheden Neymar, futbola başladığı kulüp Santos'a geri dönerek yeni bir başlangıç yapmıştı. Ancak bu son sakatlık, yıldız ismin kariyerindeki zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.

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