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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Neyzen’ kış sezonuna başlıyor

        ‘Neyzen’ kış sezonuna başlıyor

        BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel'in olağanüstü oyunculuğu ile seyircileri büyülediği tek kişilik oyunu 'Neyzen' kış sezonuna 9 Aralık'ta Ankara MEB Şura Salonu'nda başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 13:59 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:59
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        'Neyzen' kış sezonuna başlıyor
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        BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel’in olağanüstü oyunculuğu ile seyircileri büyülediği tek kişilik oyunu ‘Neyzen’ kış sezonuna başlıyor.

        Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ve sahnelenmeye başladığı günden bu yana kapalı gişe devam eden ‘Neyzen’, 9 Aralık’ta Ankara MEB Şura Salonu, yılın son oyunuyla da 19 Aralık’ta Maximum Uniq Box’ta seyirciyle buluşacak. Oyun, 18 Ocak’ta da yeni yılın ilk perdesini İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde açacak.

        Can Yücel-Uğur Yücel-Uğraş Güneş
        Can Yücel-Uğur Yücel-Uğraş Güneş

        Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

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        #uğur yücel
        #Neyze
        #bkm
        #tiyatro
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