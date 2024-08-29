Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nez ile Rüştü Onur Atilla ayrıldı mı, neden ayrıldı? Nez bu sözlerle duyurdu - Magazin haberleri

        Nez ile Rüştü Onur Atilla ayrıldı

        Haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Nez ile Rüştü Onur Atilla, ilişkilerini noktaladı. Ayrılığı, Nez duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 09:06 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşandı. Atilla, yaptığı açıklamada; "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulüyle sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        2

        Rüştü Onur Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

        3

        Sürpriz aşk, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

        4

        Ancak çiftin birlikteliği uzun soluklu olmadı. Nez, Rüştü Onur Atilla ile ayrıldıklarını açıkladı.

        5

        Nez, bir takipçisinin "Onur bey ile hiç paylaşım gelmiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık.

        6

        Nez, gelen bazı yorumlardan sonra ise "Arkadaşlar, bu kadar abartmaya bence gerek yok. Başlarken ne derece güzelse, ayrılıklar da o derece güzel olabilir. Unutmayın ki her bir bitiş, yeni bir başlangıçtır" dedi.

        #Rüştü Onur Atilla
        #nez
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        İstanbul'da taksi bilmecesi! 2 bin 500 taksi kararı
        İstanbul'da taksi bilmecesi! 2 bin 500 taksi kararı
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        İsrail'den "terör" itirafı
        İsrail'den "terör" itirafı
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Durov serbest bırakıldı
        Durov serbest bırakıldı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"