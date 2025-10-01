Habertürk
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Nice Teknik Direktörü Franck Haise: Fenerbahçe favorilerden biri! - Futbol Haberleri

        Nice Teknik Direktörü Franck Haise: Fenerbahçe favorilerden biri!

        Nice Teknik Direktörü Franck Haise, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 21:12 Güncelleme: 01.10.2025 - 21:12
        "Fenerbahçe favorilerden biri!"
        Nice Teknik Direktörü Franck Haise, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olduğunu söyledi.

        Fransız teknik adam, yarın saat 19.45'te Chobani Stadı'nda başlayacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya orta saha oyuncusu Morgan Sanson da katıldı.

        Fransa Ligi ve "Kupa 2"ye iyi başlayamadıklarının hatırlatılması üzerine Haise, "Yarınki maç bizim için bir fırsat. Çok kaliteli bir ekiple oynayacağız. Bizim için bir sürpriz söz konusu değil. Büyük ve güzel bir maç olacağı kesin. Bunu da avantaja çevirip devam edeceğiz." dedi.

        Fenerbahçe'nin kalitesine vurgu yapan 54 yaşındaki teknik adam, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Kaliteleri ortada. Birkaç sakat oyuncuları vardı. Talisca'nın yeniden oynayacağını tahmin ediyoruz. Tüm oyuncuların kendine has özel yetenekleri var. Yarın güzel bir maç olacak." diye konuştu.

        Franck Haise, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe, büyük bir ekip ve favoriler arasında. Özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübeleri ortada. Biz de yarınki maçta elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        SANSON: ALACAĞIMIZ BİR GALİBİYET KENDİMİZE OLAN İNANCIMIZI PEKİŞTİRECEKTİR

        Fransız temsilcisinin tecrübeli orta saha oyuncusu Morgan Sanson, Fenerbahçe maçından çıkarabilecekleri 3 puanın öz güvenlerini yukarı taşıyacağını söyledi.

        Sanson, yarın Fenerbahçe hafta sonunda da ligde Monaco ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Çok heyecanlıyız. İki büyük rakiple birkaç gün içinde oynayacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak bunu değiştireceğimize ve başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

        31 yaşındaki Fransız oyuncu, mücadelenin favorisi olmadıklarını aktararak, "Deplasmanda Fenerbahçe gibi zor bir takım favoriyken alacağımız bir galibiyet kendimize olan inancımızı pekiştirecektir. Güzel bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

        Morgan Sanson, Kadıköy'de sarı-lacivertli futbolseverlerin oluşturacağı atmosferle ilgili, "Kendi oyunumuza odaklıyız. Kişisel becerilerimiz önemli ama takım olarak iyi oynamamız gerek. İlk defa Türkiye'de oynayacağım. Böyle bir atmosferde oynamak benim için önemli. Zaten bu işi de bunun için yapıyoruz. Daha önce bu statta oynayan arkadaşlarım yarınki maçın zor olacağı konusunda uyardı. Bunun farkındayız. Zor zamanlarda birlik olarak güçlü bir şekilde ayağımız yere basıyor. Yarın gerekli gayreti göstereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

