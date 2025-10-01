Nice Teknik Direktörü Franck Haise: Fenerbahçe favorilerden biri!

Nice Teknik Direktörü Franck Haise, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olduğunu söyledi.

Fransız teknik adam, yarın saat 19.45'te Chobani Stadı'nda başlayacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya orta saha oyuncusu Morgan Sanson da katıldı.

Fransa Ligi ve "Kupa 2"ye iyi başlayamadıklarının hatırlatılması üzerine Haise, "Yarınki maç bizim için bir fırsat. Çok kaliteli bir ekiple oynayacağız. Bizim için bir sürpriz söz konusu değil. Büyük ve güzel bir maç olacağı kesin. Bunu da avantaja çevirip devam edeceğiz." dedi.

Fenerbahçe'nin kalitesine vurgu yapan 54 yaşındaki teknik adam, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Kaliteleri ortada. Birkaç sakat oyuncuları vardı. Talisca'nın yeniden oynayacağını tahmin ediyoruz. Tüm oyuncuların kendine has özel yetenekleri var. Yarın güzel bir maç olacak." diye konuştu. Franck Haise, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe, büyük bir ekip ve favoriler arasında. Özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübeleri ortada. Biz de yarınki maçta elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.