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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nick Cannon'dan Mariah Carey'e: O insan değil

Nick Cannon, 7 yıl önce yollarını ayırdığı eski eşi Mariah Carey'i iltifat yağmuruna tuttu. Cannon, "O her zaman mutlu, her zaman başkaları için bir şeyler yapıyor. Onun ne kadar olağanüstü biri olduğunu öğrendiğimde, o kadının insan olmadığını anladım. O Tanrı'nın bir armağanı..." şeklinde konuştu

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  • Nick Cannon'dan Mariah Carey'e: O insan değil, Tanrı'nın bir armağanı - Magazin haberleri

    Nick Cannon, 7 yıl önce boşanmalarına rağmen eski eşi Mariah Carey'ye hâlâ övgüler yağdırıyor. 17 Mart'ta 'The Shade Room'a röportaj veren Cannon, Carey'le yaşadığı 8 yıllık ilişkisini ve ona duyduğu sonsuz sevgiyi anlattı.
  • Nick Cannon'dan Mariah Carey'e: O insan değil, Tanrı'nın bir armağanı - Magazin haberleri

    "12 YAŞINDAYKEN DUVARIMDA FOTOĞRAFLARI VARDI"

    Nick Cannon, hayatının aşkının kim olduğu sorulduğunda, "En büyüğü gibi mi? Yani, hep bundan bahsederim. Sonra bu viral oluyor ve Carey'nin tüm hayranları bana kızıyor. 12 yaşındayken duvarımda Mariah Carey'nin fotoğrafları vardı ve sonra benim eşim oldu ve onun tanıdığım en havalı kişi olduğu da bir gerçek" yanıtını verdi.
  • Nick Cannon'dan Mariah Carey'e: O insan değil, Tanrı'nın bir armağanı - Magazin haberleri

    "O İNSAN DEĞİL, TANRI'NIN BİR ARMAĞANI"

    12 çocuk babası Cannon, 11 yaşındaki ikiz çocukları Moroccan ve Monroe'nun annesi olan eski eşini iltifat yağmuruna tuttu. Nick Cannon, "O her zaman mutlu, her zaman başkaları için bir şeyler yapıyor. Hayatta ne yaşanırsa yaşansın, 'Vay be, biri negatif enerjinin kendi alanına girmesine izin vermeden gerçekten böyle çalışabiliyormuş' diyorum. Onun ne kadar olağanüstü biri olduğunu öğrendiğimde, o kadının insan olmadığını anladım. O Tanrı'nın bir armağanı..." dedi.
  • Nick Cannon'dan Mariah Carey'e: O insan değil, Tanrı'nın bir armağanı - Magazin haberleri

    "SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Nick Cannon, tek eşliliğin sağlıklı olmadığını savunmuştu. Doktor Berman, Cannon'a, farklı birlikteliklerinden sekiz çocuk sahibi olması ile ilgili bir soru yöneltmişti.

    "Bu hamileliklerin çoğu planlanmamış mıydı?" diye sorduğunda Nick Cannon, "Bunu asla söyleyemem" diye yanıt vermişti. Ünlü aktör, bu ilişkilerde de dünyaya gelen bebeklerde de bütün sorumluluğu üstlendiğini ve gelecekte de üstleneceğini açıklamıştı.

    Cannon, çocuklarının anneleri hakkında da, "Bebek sahibi olduğum her kadın benim için harika bir annedir, bu çocukları hak etmiştir" diye konuşmuştu.

    Nick Cannon, daha sonra da, "Yani bütün bu hamileliklerin planlı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Nick Cannon'dan Mariah Carey'e: O insan değil, Tanrı'nın bir armağanı - Magazin haberleri

    "TEK EŞLİLİK BENCİLLİKTİR"

    Ünlü şarkıcı Mariah Carey ile evliliğinden ikiz çocukları olan Nick Cannon, sohbet sırasında bu konudaki görüşlerini de anlatmıştı. Cannon şunları söylemişti:

    Devletin, onayladığı bir evrakla, 'Bu bir bağ, bu bir ahit' demesine izin verdiğinizde artık bekar değilsinizdir ama resmiyeti dahil etmeden de kendi aranızda anlaşma yapabilirsiniz. 'Biz tek eşli olmayı seçtik, çünkü hiç kimsenin, sahip olduğumuz bu enerjinin bir parçası olmasını istemiyoruz' diyebilirsiniz. Ben bunu yapmıyorum.

    Sözün bu noktasında Nick Cannon, kendi açısından baktığında tek eşliliği sağlıklı bulmadığını ifade etmişti. Cannon, "Tek eşliliğin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bunun bencillik ve sahiplenme alanına girdiğini hissediyorum" demişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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