Nick Cave: Oğlum öldükten sonra öfkemi kaybettim

"SONUNDA APTALCA GELDİ"



Ünlü şarkıcı, sözlerine, "Kendi karmaşamın içinde oturmak, dünyaya kızmak, içindeki insanları küçümsemek ve bir şeyleri küçümsememin bir şekilde bir şey ifade ettiğini, bir tür asalete sahip olduğunu düşünmek, oradaki şeyden, buradaki şeyden ve şuradaki diğer şeyden nefret etmek ve etrafımdaki herkesin bunu bildiğinden, sadece bilmekle kalmayıp hissettiğinden emin olmak, güzelliği küçümsemek, neşeyi küçümsemek, başkalarının mutluluğunu küçümsemek, yani tüm bu tutum, bilmiyorum, sonunda aptalca geldi" şeklinde devam etti.