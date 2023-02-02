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Nick Cave: Oğlum öldükten sonra öfkemi kaybettim

Oğlunun ölümünden sonra öfkesini ve nefretini kaybettiğini açıklayan Nick Cave, "Bu duygular üzerimden attığım eski ölü deriler gibiydi. Bunlar kendilerine has kusmuklardı" şeklinde konuştu

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  • Nick Cave: Oğlum öldükten sonra öfkemi kaybettim - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü müzisyen Nick Cave'in en büyük oğlu Jethro Lazenby, geçtiğimiz yıl mayıs ayında vefat etmişti. Oğlunun acısıyla sarsılan Cave, bir hayranının, "Ne zaman bir numaralı hippi haline geldiniz? Neşe, sevgi, barış... Kusacağım! Hiddet, öfke, nefret nerede?" mesajına yanıt verdi.
  • Nick Cave: Oğlum öldükten sonra öfkemi kaybettim - Magazin haberleri

    "NEFRET İLGİ ÇEKİCİ OLMAKTAN ÇIKTI"

    8 yıl önce de Brighton’da bir uçurumdan düşen 15 yaşındaki oğlu Arthur’u yitiren Nick Cave, "İlk oğlum öldükten sonra işler değişti. Ben değiştim. İyi ya da kötü, bahsettiğiniz hiddet albenisini kaybetti ve evet, belki de bir numaralı hippi haline geldim. Nefret ilgi çekici olmaktan çıktı. Bu duygular üzerimden attığım eski ölü deriler gibiydi. Bunlar kendilerine has kusmuklardı" dedi.
  • Nick Cave: Oğlum öldükten sonra öfkemi kaybettim - Magazin haberleri

    "SONUNDA APTALCA GELDİ"

    Ünlü şarkıcı, sözlerine, "Kendi karmaşamın içinde oturmak, dünyaya kızmak, içindeki insanları küçümsemek ve bir şeyleri küçümsememin bir şekilde bir şey ifade ettiğini, bir tür asalete sahip olduğunu düşünmek, oradaki şeyden, buradaki şeyden ve şuradaki diğer şeyden nefret etmek ve etrafımdaki herkesin bunu bildiğinden, sadece bilmekle kalmayıp hissettiğinden emin olmak, güzelliği küçümsemek, neşeyi küçümsemek, başkalarının mutluluğunu küçümsemek, yani tüm bu tutum, bilmiyorum, sonunda aptalca geldi" şeklinde devam etti.
  • Nick Cave: Oğlum öldükten sonra öfkemi kaybettim - Magazin haberleri

    "GERÇEK BİR YIKIMLA YÜZ YÜZE GELMEK GİBİ"

    Oğlunu kaybetmenin gerçek bir yıkımla yüz yüze gelmek gibi hissettirdiğini itiraf eden Cave, sadece kötülemek ve yargılamak yerine bu korkunç, güzel dünyaya en azından bir şekilde yardım etmeye dair ani ve acil bir ihtiyaç hissettiğini belirtti.
  • Nick Cave: Oğlum öldükten sonra öfkemi kaybettim - Magazin haberleri

    Nick Cave'in oğlu Arthur, Birleşik Krallık'ın Sussex vilayetindeki bir uçurumdan düşmesinin ardından hayatını kaybettiğinde 15 yaşındaydı.

    Olay yerinde ilk yardım yapılmasına rağmen Cave'in oğlu daha sonra hastanede yaralarından dolayı hayatını kaybetmişti.

    Cave'in büyük oğlu Jethro Lazenby de geçtiğimiz yıl vefat etmişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters
  • Nick Cave: Oğlum öldükten sonra öfkemi kaybettim - Magazin haberleri

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