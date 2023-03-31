Nicolas Cage: Birkaç kez hayranlarımdan tokat yedim

"BİRKAÇ KEZ HAYRANLARIMDAN TOKAT YEDİM"



Independent Türkçe'nin aktardığına göre; samimi açıklamalarda bulunan Cage, filmin ardından uzun bir süre hayranlarının kendisini tokatladığını kaydetti.



Nicolas Cage, "Havalimanına giderdim ve insanlar 'Kendine gel' derdi. Birkaç kez de tokat yedim. Evet, tokat yedim. Bu, işin bir parçası" dedi.