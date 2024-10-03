Nicolas Cage'in canlı aksiyon dizisi Spider-Man Noir'den ilk set kareleri

Nicolas Cage, bir zamanlar ünlü bir şef olan ve çok sevdiği domuzunu çalan hırsızların peşine düşen umutsuz bir münzeviyi canlandırdığı, Michael Sarnoski imzalı filmini, "Benim için halk şarkısı gibi bir film. Çok sessiz, nazik bir film, ki bu da geçmişte canlandırdığım yüksek enerjili ve abartılı karakterler nedeniyle insanların benim deli olduğumu düşünmesinin tam tersi" şeklinde anlatmıştı.