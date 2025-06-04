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        Haberler Dünyadan Nicolas Cage, yeni filmi 'Madden'de tanınmaz halde - magazin haberleri

        Nicolas Cage, yeni filminde tanınmaz halde

        Rolünü hakkıyla canlandırmak için tanınmaz hale gelen oyuncular arasına Nicolas Cage de katıldı. Cage, yeni filmi için bir hayli kilo aldı, peruk taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:14
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        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
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        Rolü uğruna kilo alıp bambaşka birine dönüşmeyi göze alan oyunculara, Hollywood'un usta ismi Nicolas Cage de katıldı.

        Yeni çekilen 'Madden' filminin setinden yansıyan fotoğraflara bakınca, başrol oyuncusunu tanımak mümkün değil. Hollywood'un yıldız isimlerinden Nicolas Cage, yeni filmi için bambaşka bir görünümde!

        Spor biyografisi türündeki filmin Atlanta'daki çekimlerine katılan 61 yaşındaki oyuncu, Amerikan futbol takımı Oakland Raiders'ın baş antrenörlüğünü yaptıktan sonra başarılı bir spor yorumcusu haline gelen John Madden'a dönüşümüyle şaşırttı.

        Ünlü yönetmen David O. Russell'ın yeni filmi 'Madden'de 1970'li yıllar kıyafetleri içinde görülen Nicolas Cage, kilolu hali ve uzun peruğuyla tanınmaz hale geldi.

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        Nicolas Cage, filmde başrolleri; Oakland Raiders'ın eski sahibi 'Al Davis'i canlandıran Christian Bale ve iş insanı 'Trip Hawkins'i canlandıran John Mulaney ile paylaşıyor.

        Asıl adı Nicolas Coppola olan Hollywood’un efsane yönetmeni Francis Ford Coppola’nın yeğeni Nicolas Cage, sinema dünyasının en ünlü ve güçlü ailelerinden birine doğduğu için, kariyerinin başlarında torpilli oyunculardan biri olarak görülse de yıllar içinde oyunculuktaki başarısını kanıtlamak için çok çalıştı.

        Bir dönem borç batağına saplanmasıyla gündeme gelmişti. İngiltere ve Almanya'da satın aldığı şatoları, New Orleans'ta malikanesi ve özel adası olan Nicolas Cage, iflasın eşiğine gelmesinin nedenini, bu abartılı emlak yatırımlarına bağlamıştı.

        Borç batağından kurtulmak için ilerleyen yaşında üst üste filmlerde rol alan Nicolas Cage, 2023'te verdiği bir röportajda, oynadığı bazı filmleri "berbat" şeklinde yorumlamıştı.

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