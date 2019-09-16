Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazin

Nicole Scherzinger kimdir? Nicole Scherzinger kaç yaşında?

Nicole Scherzinger, dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarları arasında yer alıyor. Ancak Nicole Scherzinger'ı gündeme getiren olay, yıldız ismin sosyal medya hesabının hacklenmesinin ardından paylaşılan müstehcen fotoğrafı. İşte Nicole Scherzinger'ın hayatından detaylar

Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger kimdir? sorusu bugün ünlü yıldızın sosyal medyada dolaşıma giren çıplak fotoğrafı sonrasında gündeme geldi. Adını ilk olarak katıldığı şarkı yarışması ile duyuran ABD'li Nicole Scherzinger'in hayatından ayrıntılar haberimizde.

NİCOLE SCHERZİNGER KİMDİR?

29 Haziran 1978 yılında Hawaii, ABD’de doğdu.Tam adı Nicole Elikolani Prescovia Scherzinger (Nicole Kea diye de bilinir) ABD’li şarkıcı ve dansçı. Nicole, Pussycat Dolls RnB/ grubunun baş vokalistidir.ABD’de 2000 yılında başlayan Popstars adlı yarışmaya katıldığında 22 yaşında olan Nicole Scherzinger, seçmelerde ünlü Whitney Houston şarkısı “I Will Allways Love You”yu söyleyerek yarışmacı olarak seçildi.

2003’te sonlanan Popstars yarışmasını Nicole’ün de bir üyesi olduğu grup, “Eden’s Crush” kazandı. 2004 yılında Robin Antin’le tanışan Nicole Scherzinger, Robin Antin’den Pussycat Dolls adlı dans grubuna solist olarak katılması yönünde teklif aldı.

Nicole Edens Crush’tan ayrılarak Pussycat Dolls’a katıldığında 26 yaşındaydı.Don’t Cha, Beep, Buttons gibi Dünya’da Hit olmuş şarkıların yaratıcısı The Pussycat Dolls Grubunun Lideri ve Solistidir.2005 yılında çıkan ilk Pussycat Dolls albümü “PCD” ile grupla birlikte çok büyük başarılara imza attı.

Solo kariyer yapmakta gecikmedi. Avant’ın “Lie About Us” adlı şarkısına eşlik etti. Daha sonra Shaggy’nin “Don’t Ask Her That” şarkısında, ve Diddy’nin “Come To Me” şarkısında düet yaptı.Ayrıca ¨Steam¨in çıkış single’ı olacağı söylendi ama Nicole, Steam’in albümde yer almayacağını açıkladı.2007 yazında Pussycat Dolls’un resmi web sitesinde T.I. featuring ¨Whatever U Like¨ çıktı ve bu şarkının ilk single olacağı açıklandı.

Nicole şarkının tanıtımını 17 Ağustos’ta ¨So You Think You Can Dance¨ adlı dans yarışmasının kapanışında söyledi.“Whatever u like” ilk single olarak sayılıyordu, fakat bazı sebeplerden dolayı Nicole Ft. William “Baby Love” Nicole’ün ilk single’ı olarak kabul edilmektedir. Prodüktörlüğünü Mad Scientist’in yaptığı “Super Villain” ise albümdeki 2. single’dır.

ALBÜMLERİ

2014- Bif Fat Lie
2011- Killer Love
2010- Nobody Can Change Me
2008- Doll Domination

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ece Seçkin milyonluk hediyesiyle boyuyla dalga geçenlere nispet yaptı
MAGAZİNEce Seçkin'den 'ayı'lı nispet!
Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi
MAGAZİNÜnlü şarkıcı evlendi
Damla Sönmez kimdir, nereli ve kaç yaşında? Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in hayatı
MAGAZİNDamla Sönmez kimdir?
Yonca Evcimik 56. yaşını bikinili pozlarıyla kutladı
MAGAZİNYonca'dan 56 yaş pozu
'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının sahibi belli oldu
MAGAZİN'Çok Sevdim Yalan Oldu'nun sahibi belli oldu
Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı?
MAGAZİNO iddiaya yalanlama
Dilara Gönder Yalın: Yeniden doğduğum an
MAGAZİN"Yeniden doğduğum an"
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan dans şov
MAGAZİNKemal'den dans şov
Victoria Beckham'ın güzelliğinin sırrı ortaya çıktı
MAGAZİNSırrı ortaya çıktı
Tarık Mengüç: Yeni single çalışmam bitmek üzere
MAGAZİN"Yeni single çalışmam bitmek üzere"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X