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        Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde'de 3 araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Niğde'de 3 araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

        Niğde'de hafif ticari araç, minibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 02:51 Güncelleme:
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        Niğde'de 3 araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı
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        Niğde'de sürücüleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, minibüs ve kamyonet Niğde-Kayseri karayolu Gümüşler kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre 1'i ağır 10 yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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