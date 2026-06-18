Niğde'de 3 araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı
Niğde'de hafif ticari araç, minibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı
Giriş: 18 Haziran 2026 - 02:51 Güncelleme:
Niğde'de sürücüleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, minibüs ve kamyonet Niğde-Kayseri karayolu Gümüşler kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre 1'i ağır 10 yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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