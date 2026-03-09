12 kişi yaralandı! Niğde'de doğal gaz patlaması

9 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla aralarında görevden alınan İBB Başkanı... Daha Fazla Göster Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla aralarında görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu toplam 402 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı* ABD / İsrail - İran Savaşı 10. gününde: İran Devrim Muhafızları, yeni dini liderin Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Beyrut ve Erbil'de patlama sesleri duyuldu* Ortadoğu'da devam eden savaş ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel borsalarda büyük satışlara yol açtı* Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesi konuştu: Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak* Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayata veda etti. Aker, 'Boşvere Boşvere', 'Sana Ne Kime Ne', 'Kim Arar Seni', 'Yok Yok Yalan Deme' ve 'Mavi Boncuk' gibi pek çok unutulmaz şarkıya imzasını atmıştı Daha Az Göster