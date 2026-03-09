Canlı
        12 kişi yaralandı! Niğde'de doğal gaz patlaması | Son dakika haberleri

        12 kişi yaralandı! Niğde'de doğal gaz patlaması

        Niğde'de bir apartmanda doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 21:49 Güncelleme:
        12 kişi yaralandı! Niğde'de doğal gaz patlaması

        Niğde'nin Selçuk Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın 1'inci katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Büyük çapta hasar oluşan apartmanda, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

        Çevrede tedbir alan ve binayı tahliye eden ekiplerin incelemesi devam ediyor.

        Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Binada doğal gaz patlaması ihbarı üzerine ekiplerin hızla müdahale ettiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

        "Gerek itfaiye, gerek AFAD ekiplerimiz, gerek 112 ekiplerimiz binanın önce elektrik ve doğal gaz hatlarını tamamen kesti. Onun akabinde binamız boşaltıldı. Şu anda son kontrollerimiz yapılıyor. Sağlık Müdürlüğümüzden gelen bilgi 12 yaralımız var ama Allah'a çok şükür ki hiçbirinin ağır bir durumu yok. Şu anda müşahede altındalar. Biz de birazdan hastaneye gideceğiz. Çok geçmiş olsun. Gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma da yapılacaktır."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        9 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İBB'ye  yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla aralarında görevden alınan İBB Başkanı...
