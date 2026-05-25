Niğde'de kaza ve facia! 2 can kaybı!
Niğde'den feci bir kaza haberi geldi. Kentte iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 09:05 Güncelleme:
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre H.Ö'nün kullandığı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Kızıklı mevkisinde, B.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü H.Ö. ile diğer araçta bulunan M.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan B.K. ile R.D, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf: İHA
