Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Niğde'de "Yerel Eşitlik ve Kadın Çalıştayı" | Son dakika haberleri

        Niğde'de "Yerel Eşitlik ve Kadın Çalıştayı" düzenlendi

        Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, "Yerel Eşitlik ve Kadın Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştaya çevrim içi katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, kadının hem ailenin kalbi hem toplumsal hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de "Birleşmiş Milletler ile kadın dostu kentler arasına dahil olmamız büyük bir başarı oldu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 18:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de "Yerel Eşitlik ve Kadın Çalıştayı"

        Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kentteki bir otelde "Yerel Eşitlik ve Kadın Çalıştayı" düzenlendi.

        Çalıştaya çevrim içi katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, kadının hem ailenin kalbi hem toplumsal hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

        Yenigün, kadının ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesi için 2002'den beri adımlar attıklarını söyledi.

        Kadınların her düzeyde temsillerini artırmak için iş, eğitim ve siyaset alanında reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Yenigün, "Kadın Strateji Belgesi ile 2024-2028'de eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarında politikalarımızı oluşturmuştuk. Eylem planımızı, merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bakış açısıyla etkin ve koordineli şekilde yürütmek en büyük amacımız. 2025'te kadının güçlenmesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesini yürürlüğe koyduk. Tüm illerimizde vali başkanlığında oluşturulan kadının güçlenmesi il koordinasyon kurullarıyla yerel dinamikleri de dikkate alan eylem planını hazırladık. Bakanlık olarak kadınların yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de çalıştayın kent için önemli olduğunu vurguladı.

        Çalıştayda emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, "Çalıştayda güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Belediye olarak hedefimiz ilerleyen zamanda kadınlarımızla alakalı ne bir çalıştaya ihtiyaç duyulsun ne belediyelerde bir kadınla alakalı müdürlük olsun ne de pozitif ayrımcılık yapmak üzere herhangi bir çalışma olsun. Bunların hepsinin bittiği nokta bizim hedefimiz. Biz bu hedefle yola çıktık. Birleşmiş Milletler ile kadın dostu kentler arasına dahil olmamız büyük bir başarı oldu" ifadelerini kullandı.

        #Niğde Haberleri
